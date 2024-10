Luciana Guschmer fue invitada al desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2024: “Me he estado guardando esto hace semanas”

Los ángeles de Victoria Secret estarán de vuelta este 2024 y, Luciana Guschmer será parte de este gran regreso.. La noticia de Victoria’s Secret Fashion Show 2024 fue revelada a través de un breve video en el que Gigi Hadid aparece luciendo un mini vestido gris brillante mientras se dirige a la recepción de un hotel en Nueva York. Allí se encuentra con la icónica Tyra Banks, quien le entrega su invitación para desfilar.

Ahora, la influencer ecuatoriana Luciana Guschmer, también recibió su invitación electrónica y la compartió en sus redes sociales, publicando en sus historias de Instagram la invitación digital que recibió por parte de Victoria’s Secret. “¡Me he estado guardando esto hace semanas! Al fin puedo compartirlo con ustedes”, escribió, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Luciana Guschmer, quien ha ganado popularidad y ha crecido profesionalmente desde su participación en MasterChef Ecuador y ahora por su participación en el podcast Sorbito de Opinión de Suerte TV y por crear contenido en diversas plataformas digitales, ahora se prepara para un nuevo capítulo en su carrera.

No solo estará presente en uno de los eventos de moda más esperados del año, sino que también se la verá en la pantalla chica con su participación en la telenovela Los García, una producción de Ecuavisa.

El 15 de octubre ha sido la fecha anunciada por la propia marca. Eso sí, la gran pregunta no está resulta: Aún no se define si será transmitido en vivo o no, pero de una forma u otra determinará si la llegada de Victoria’s Secret Fashion Show esté más cerca o más lejos de lo que pensamos.

Eso sí, de hacerse también como antes hay que tener en cuenta que el desfile se emitía en televisión y en internet semanas después de haberse grabado. El programa completo no solo incluía el desfile también diferentes secciones con entrevistas a las modelos de cada edición necesitando así un proceso de montaje posterior.