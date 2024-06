Luciana Guschmer es tendencia en “X”por su nueva faceta en la TV

Luciana Guschmer, la guayaquileña que es creadora de contenido, influencer, exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador, y ahora actriz, ha sido elegida para dar vida uno de los personajes de la nueva serie de Ecuavisa “Los García”, siendo esta la razón del por qué es tendencia en la plataforma “X”.

El día de ayer hubo intercambio mensajes algo ‘pasados de tono’ donde Guschmer defendía su puesto en la nueva producción contra otros usuarios de la misma plataforma que están en contra.

Los comentarios más destacados fueron desde la cuenta de ‘Dr_Weapons’ (@Pamarcel90) quien cuestiono la futura aparición de Luciana en la nueva serie de Ecuavisa: “¿Me pueden explicar por qué le han dado tanta importancia a la Guschmer? No tiene NINGÚN talento” afirmó.

En la publicación no solo arremete contra ella, si no afirma que sus éxitos son por su familia, “no tiene carisma y solo ha logrado su posición por las influencias del ‘papi’”.

La publicación se hizo viral en pocas horas, actualmente tiene un alcance de 691 mil visualizaciones; un mil me gusta, 574 comentarios y 271 compartidos.

La creadora de contenido no se quedó callada, respondiendo de manera decisiva: “Tengo las herramientas para prepararme y ser la mejor en lo que me proponga, y así lo haré. Disfruta verme en la TV de nuevo”.

En discusión se tomaron bandos, por una parte, los amigos de la creadora de contenido que la defendieron. Mientras que, por el otro se mencionó a “@Alebamaaa”, la pareja de Dr_Weapons, una creadora de contenido mexicana radicada en Ecuador.

Guschmer la mencionó: “¿y que tanto hablas de “lipsyncs pedorros”? Si literal tu esposa hace eso pero peor”. Haciendo que la mexicana se pronuncie: “Uy no... pero si yo contigo no me metí... no caigas tan bajo” respondió. Asimismo comentó: “Es sarcasmo de él igual. Tiene el derecho a su opinión, pero ¿eso que tiene que ver conmigo? Como si yo me metiera con todas las mujeres de los hombres que me tiran”.

No obstante, aunque la polémica continúa, los internautas se preguntaron cuál es la famosa producción que dio lugar al ‘drama’.

Se trata de una nueva telenovela llamada ‘Los García’, aunque no hay muchos detalles sobre la trama, se conocieron algunos actores que serán parte de la serie entre ellos: Diego Spotorno, Cecilia Cascante, Giovanna Andrade y Gigi Mieles.