Nachita de Ruales asegura que Efraín quería casarse con Alejandra Jaramillo: “Él me había pedido que viera anillos para ella”

Mariela Viteri, en su programa ‘Cocinemos con Mariela’, transmitido por YouTube, tuvo de invitada a Nachita de Ruales. La influencer y madre de Efraín Ruales, habló de su hijo y de las apiraciones que él tenía para su vida.

En el episodio transmitido el pasado 4 de octubre de 2024 y titulado “¿Se puede volver a sonreír después de la partida de un ser querido?”, Nachita abrió de nuevo su corazón e incluso dejo ver algunas lágrimas, mientras recordaba los buenos momentos que vivió junto a su hijo.

“Han pasado 4 años de la muerte de mi esposo y 3 años de la de mi hijo, si tú me hubieras visto cuando todo eso sucedió, no estaba tan bien y me ayudaron muchos factores como mi fe”, le contó a Viteri.

La presentadora no dudó en preguntarle por las relaciones amorosas que tuvo Efraín y si tenía alguna preferencia por ellas, siendo las ex parejas de su hijo Michela Pincay, Cinthya Coppiano y Alejandra Jaramillo. Nachita aseguró que todas ellas fueron las mujeres que marcaron la vida de su hijo sentimentalmente.

“Cada una tuvo su tiempo”, aseguró la influencer y describió que su hijo tuvo grandes momentos con cada una, de igual forma dijo que a Alejandra la siente más cercana, porque compartió más con ella y creó una relación más cercana.

También reveló que antes de la muerte de Efraín ya él le había comentado que sus planes eran formar una familia con ‘La Caramelo’ e incluso le pidió buscar anillos para poder pedir su mano en matrimonio.

“Con Alejandra fue diferente, la quiero muchísimo porque sé lo que representó para mi hijo fue su último amor, no fue como ellos esperaban que terminará, debido a las circunstancias, mi hijo de verdad quería formar una familia con ella. Efraín me había pedido que viera el anillo”, fueron las palabras de Nachita.

Así mismo reveló que ya no habla mucho con la presentadora ecuatoriana. “No habló mucho ya con Ale, no porque ya no la quiera, es que quiero que ella tenga su vida, que tenga su espacio. Porque ella tiene que rehacer su vida”, sentenció.