Santiago Castro vuelve a ‘Los Hackers del espectáculo’: “Este programa marcó un antes y un después en mi carrera”

Santiago Castro, sorprendió a sus seguidores cuando anunció su regreso a ‘Los Hackers del espectáculo’. El presentador, aseguró que volvió para “encender la paila de la información” y afirmó que nunca dejó el programa realmente.

La tarde del miércoles 2 de octubre del 2024, Castro llegó al estudio de los hackers con un traje morado y guantes que combinaban, para ser parte de los panelistas junto a Conny Garcés, Dieter Hoffman, Leonardo Quezada y Lissette Cedeño.

El presentador del espacio digital Calentitos TV decidió quedarse de pie los 90 minutos que dura el programa y no sentarse en la llamada Silla del espectáculo. La moderadora Aura Arce sí se sentó, pero a un costado, mientras Castro se dedicó a dirigir gran parte de la transmisión, como en la primera temporada del show.

“Nunca me he ido realmente del programa, nunca me he despedido. Este programa para mi representa un antes y un después en mi carrera y ya que debo responder (a si se quedaba), digo que sí”, expresó el presentador.

Recordemos que Santiago fue parte de los primeros panelistas que tuvo el programa y después de un tiempo él mismo decidió retirarse en medio de una polémica.

¿Porqué había renunciado?

El 1 de febrero de 2024, Marián Sabaté, la Reina de la Prensa Rosa, compartió un comunicado oficial al final de uno de los programas de ‘Los Hackers de la farándula’, donde la producción detalló la salida del panelista que estuvo presente desde el primer día. A continuación, parte del texto que fue leído en vivo por la señal de Ecuavisa.

“A pesar de la propuesta económica ofrecida para la nueva temporada, la cual no fue aceptada, Santiago ha presentado su renuncia expresando su deseo de perseguir nuevos proyectos en su carrera profesional”, decía parte del comunicado.

En ese momento dos nuevos rostros llegaron al set para ocupar el lugar dejado por el panelista. La controversial y mediática Nathalie Carvajal, junto con Héctor Alvarado, reconocido experto en belleza y ahora convertido en chico reality.