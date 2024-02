¿Se quedaron sin presupuesto? Santiago Castro no va más en los Hackers “no acepté que se reduzca mi sueldo”

En picada, tal parece que el canal del cerro, o mejor dicho, el programa de ´Los Hackers de la farándula´ no estaría pasando por sus mejor momento económico, así lo dio a conocer Santiago Castro, tras anunciar su retiro del espacio de entretenimiento, luego de que los ejecutivos negociaran la posibilidad de bajar los números de su sueldo.

“Hace alrededor de dos semanas estuve en negociación con Ecuavisa y Los Hackers de la farándula, primero, nos dieron a conocer la noticia, a todos, que este 2024 es un año complicado para todos económicamente hablando. Así que he tomado la decisión de no aceptar que se reduzca mi sueldo, no se puede ir para atrás como el cangrejo, uno siempre tiene que ser aspiracional y hacerse valer, yo hablo por mí, el resto cada quien es libre de tomar su decisión y aceptar si les parece, es la vida de cada quien”, explicó inicialmente Santiago Castro, al tiempo que agradeció tanto al canal como al programa por la oportunidad que le fue dada.

Santiago Castro

“Esto para mí no es un trabajo, lo vivo y lo disfruto, lo hago con amor. Justo hoy 31 he decidido dar un paso al costado, llegué agradeciendo y me voy agradeciendo”, añadió el reportero durante la transmisión de su canal digital ´Calientitos´.

Aunque han pasado solo unas pocas horas de haberse dado a conocer su salida, ya son varias las especulaciones de nombres que han surgido sobre quien entrará a ocupar su lugar, siendo una mujer la más sonada en las redes, Conny Garcés, por otro lado, la cuenta de Instagram del canal asomó la idea de un personaje masculino, por lo que todavía no se conoce quien será el sustituto oficial.

En relación a los demás miembros del panel, Santiago Castro parece ser el único que declinó a esta propuesta.