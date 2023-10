Dora West ya no va más en ´Los Hackers de la farándula´, la presentadora renunció en vivo ¿Cuál fue la razón?

Una exclusiva sacada de su mismo programa y en pleno en vivo, Dora West dejó con la boca abierta a más de uno, tras anunciar este jueves 19 de octubre, su retiro del espacio de entretenimiento para el cual trabajaba como presentadora, ´Los Hackers de la farándula´.

La también bailarina dio la noticia en medio de la celebración de su cumpleaños número 40 y aunque dio la bienvenida como siempre, la sorpresa estuvo al cierre, donde en vez de decir hasta pronto dio el adiós definitivo.

“Después de conversar con mi esposo, mi familia y la dirección de los Hackers, les agradezco por la oportunidad de confiar en mí para desarrollar dos programas y no ha sido fácil, pero he tomado la decisión de permanecer solo en En contacto y sé que esta decisión será blanco de muchas, muchas especulaciones y eso no lo puedo controlar”, expresó Dora West, quien durante más de un año llevó las riendas del programa de farándula de Ecuavisa.

Hace algunas semanas atrás, Dora West protagonizó una acalorada discusión con uno de los panelistas del espacio para el cual laboraba, Santiago Castro, por lo que uno de los rumores que más resuenan como detonante de su salida, responde a la existencia de posibles desacuerdos y roces, de ahí, el porqué de sus palabras.

De igual forma, tal como lo dio a conocer la presentadora, esta se despidió de ´Los Hackers´ más no de Ecuavisa, por lo que aún seguirá formando parte del canal del cerro.

“Pero lo que sí está bajo mi control es priorizar mi paz y mi tranquilidad, definitivamente la única verdad es la que sale de mi boca y es necesario para mí continuar aprendiendo y creciendo profesionalmente”, añadió la también llamada reina de farándula, quien cabe destacar fue muy consentida por la producción en su nueva vuelta al sol.