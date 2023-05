“No estoy embarazada”: Dora West aclara rumores y abre su corazón

Los rumores sobre un posible embarazo de Dora West empezaron en redes sociales luego de la publicación de una página de farándula. Sin embargo, la presentadora de ‘En Contacto’ y ‘Los Hackers de la Farándula’ aclaró el tema y abrió su corazón al respecto.

“No estoy embarazada, si lo estuviera lo gritaría a los cuatro vientos porque para mí el mejor estado de una mejor es el embarazado. Ustedes saben que yo tuve dos pérdidas y más por eso no me gusta hacer un show, ni crear falsas expectativas de algo tan serio para mí y para todas las mujeres que somos madres”, dijo en el programa que se emite a las 14:00.

Dora West - Instagram Dora West – Instagram

Aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que le han enviado bendiciones y buenos deseos. “Sé que los deseos son lindos y vienen de corazón”.

Para ella este es un tema delicado y además de desmentir cuestionó a la página de farándula que aseguró esta falsa noticia.

“No entiendo cómo se la da tanta credibilidad a una página de farándula que lo afirma, no lo pone ni en tela de duda y no es cierto. No ha llegado la cigüeña a nuestro hogar, el día que llegue yo lo compartiré porque es una bendición maravillosa”, finalizó West.