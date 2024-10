Beyonce pierde millones de seguidores en un solo día por su conexión con Sean ‘Diddy’ Combs

El vínculo entre Beyoncé y Puff Daddy está suponiendo una gravísima crisis de imagen y de reputación de la cantante. Sus seguidores le piden explicaciones.

La detención de Diddy, el famosísimo y poderoso productor de la industria musical de Estados Unidos, acusado de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos relacionados con la prostitución y el abuso a menores, ha desatado una enorme polémica que está poniendo en jaque la imagen de todos los artistas que han tenido una amistad con él.

Una de ellas, posiblemente la más perjudicada debido a su brutal popularidad, está siendo Beyoncé. La cantante era uno de los rostros habituales de las famosas fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs, los eventos en los que, según se ha señalado, el rapero llevaba a cabo los abusos y violaciones por los que ya está en prisión, y para la opinión pública resulta complicado creer que los asistentes no conocieran lo que ocurría en esos encuentros.

“La maldición de Beyonce”

Las imágenes que no dejan lugar a dudas sobre la amistad entre los cantantes, unidas a una teoría que circula en redes sociales y donde aseguran que la canción She knows de J.Cole, hace referencia precisamente a la voz de Single Ladies y a su conocimiento sobre las turbias costumbres de su colega han generado todo un escándalo paralelo que afecta a Beyoncé de manera directa.

En cuestión de horas, la teoría se ha hecho viral a través de las redes sociales, y Queen B ha perdido ya más de un millón de seguidores. Además, el tema hace mención a dos artistas, Aaliyah, Left Eye, que ganaron un Grammy y, tiempo después, fallecieron en sendos accidentes.

Aunque no hay certeza alguna sobre que esta canción realmente señale a la cantante y descubra su papel encubriendo al anteriormente conocido como Puff Daddy, el hecho de que el tema ya no pueda escucharse en YouTube, unido al poder que tanto Beyoncé como su marido tienen en la industria musical de su país ha tenido el efecto de un bidón de gasolina en pleno incendio.