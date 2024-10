¿Por qué Sean “Diddy” Combs tenía 1,000 botellas de aceite para bebés y lubricante? Habla su abogado

ARCHIVO - Sean 'Diddy' Combs participa en el panel "The Four" durante la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión FOX en Pasadena, California, el 4 de enero de 2018. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El abogado de Sean “Diddy” Combs, Marc Agnifilo, salió en defensa del rapero tras la reciente controversia que rodea las 1,000 botellas de aceite y lubricante para bebés encontradas en las propiedades de Combs durante redadas realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Las redadas, que ocurrieron en marzo en las residencias de Combsen Miami y Los Ángeles, resultaron en la incautación de una gran cantidad de estos productos, así como de armas de fuego, municiones y otras evidencias comprometedoras.

Durante una entrevista para el próximo documental de TMZ, “The Downfall of Diddy: TheIndictment”, Agnifilo expresó su confusión sobre la cantidad exacta de botellas reportadas. “No sé de dónde viene el número de mil... No puedo imaginarme que sean miles”, comentó. Además, restó importancia a la presencia de estas botellas en el caso, diciendo que no sabía qué relevancia tenía el aceite de bebé en el contexto de las acusaciones.

Cuando Harvey Levin, fundador de TMZ, mencionó que las autoridades creen que los productos fueron utilizados como lubricante durante orgías, Agnifilo respondió con escepticismo. “Una botella de aceite de bebé dura mucho tiempo”, dijo el abogado. En un intento de racionalizar la situación, Agnifilo sugirió que Combs simplemente compraba productos al por mayor, como muchos consumidores hacen en tiendas como Costco. “Tiene una casa grande. Compra al por mayor”, afirmó.

Sin embargo, las autoridades han vinculado la presencia de estas botellas con las llamadas “freak-offs”, fiestas sexuales organizadas por Combs, que, según los informes, incluían drogas y alcohol. Las festividades, que a menudo duraban días, han sido descritas como eventos oscuros en los que, según las víctimas, se les drogaba, violaba y grababa sin su consentimiento.

ARCHIVO - Sean Combs llega al estreno de "The Four: Battle For Stardom" en el CBS Radford Studio Center el miércoles 30 de mayo de 2018 en Los Ángeles.

El fiscal Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, aseguró que Combs usaba estas grabaciones para chantajear a las víctimas, manteniéndolas bajo control. Las drogas que supuestamente se utilizaban en las fiestas incluían ketamina, éxtasis y GHB, todas distribuidas por Combs, según las declaraciones de las víctimas. El 16 de septiembre, Combs fue arrestado por agentes federales en Nueva York y ha sido acusado de tres cargos graves: conspiración de crimen organizado, tráfico sexual por fuerza, fraude o coerción, y transporte para participar en prostitución. Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza y ha declarado no ser culpable de los cargos.