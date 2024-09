Paola Farías rompe en llanto al contar lo sucedido con Alejandro Rey

Paola Farías tuvo que salir a dar declaraciones luego de la polémica con Alejandro Rey, donde confirmó que tuvo un breve romance con el cantante pero que nunca supo que el hombre mantenía una relación con la madre de su hija.

“No puedo permitir que un hombre me haga quedar mal. Yo quiero aclarar que no soy la moza de nadie”, comenzó a confesar entre lágrimas.

“Él me pidió que salgamos que sea su novia, yo acepté, él me dijo que era soltero”, dijo.

Luego en una entrevista con los Los Hackers del Espectáculo, agregó que ella siempre ha querido mantener su vida sentimental en secreto, pero decidió dar su versión cuando vio el mensaje que el reportero Lazito publicó en el programa y le quedaron las dudas.

La Cocotera aseguró que su romance era secreto y que la madre de la hija de Alejandro le escribió a contar toda la verdad. “Y ahora salí a dar mi versión porque no voy a perjudicar mi carrera por nadie”. “A mi me mintieron y en eso me mantengo”, finalizó.