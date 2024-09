Mare Cevallos ya no soporta que su ex hable de ella: “Yo ya le di fin a este tema”

Mare Cevallos no se quedó callada y utilizo sus redes sociales para pronunciarse tras las declaraciones que hizo Andrés Cevallos en un podcast sobre la relación que tuvo con la actriz. “Otra entrevista del boliviano sobre mí, ¿hasta que hora llavero? ahora si me voy a mandar unos tiktoks pepa. Tú haces contenido, yo también”, dijo la actriz en una historia de Instagram.

PUBLICIDAD

Así mismo aseguró que todos ya saben que Salvatierra “es un mentiroso” y enfatizó que el actor siempre saca a relucir que terminaron por la actitud de ella en la relación, pero nunca habla de que él tampoco fue el mejor “se me escapaba un día entero y se iba del canal con otra de las compañeras en la moto”, declaró Mare.

De igual forma, dijo que ya esta cansada que Andrés siempre la este mencionando en sus entrevistas y anunció que pronto saldrá una de ella donde “ya pongo fin a este tema”. “Que respete a su jeva, como es posible que hable de su ex y su novia se lo permita. Si no respeta a su novia actual, tampoco me respetaba a mi”, sentenció la actriz.

[ Andrés Salvatierra asegura que su historia con Mare Cevallos fue “real”: “Se metieron en nuestra historia”Opens in new window ]

Captura de Instagram de Mare Cevallos

“Antes de hablar estabas quedando medianamente bien, ya no, sigues y sigues, respeta a tu pelada. No entiendo porque sigue hablando de mi, creo que pierde un pelo cada que habla de mi y ya está calvo”, fueron otras palabras de Cevallos en sus historias.

El actor y creador de contenido expresó en un podcast que durante el reality ‘El Poder del Amor’ donde conoció a la ecuatoriana, algunos de los compañeros provocaban conflictos entre ellos, “uno de los favoritos me metía cosas en la cabeza”. “Dejamos que la gente se meta y que opine donde no debía y yo pienso que cuando eso ocurre una relación está destinada al fracaso”, señaló.

Sin embargo, Salvatierra también destacó los aspectos positivos de la relación con Mare Cevallos “Nos fue bien, fue bonito y divertido, de todas las personas en ese salón (durante el reality ‘El Poder del amor’) yo dije es ella”.