Andrés Salvatierra asegura que su historia con Mare Cevallos fue “real”: “Se metieron en nuestra historia”

Andrés Salvatierra vuelve a crear controversia en las redes sociales luego de hablar sobre lo que fue su relación con Mare Cevallos y cuáles serían las causas que los llevaron al fracaso. De acuerdo a sus declaraciones, durante una entrevista en ReFresco Podcast, señaló que el público jugó un papel importante durante el romance.

PUBLICIDAD

“Nosotros estábamos viviendo una historia real, fue un clip real, pero la distorsión de todo eso me empezó a jugar tan mal en la cabeza que yo ya ni sabía que era real, yo desconfiaba de ella, ella desconfiaba de mi, desconfiaba hasta de pestañar. Incluso llegué a extrañar a mi ex. El público también jugaba con nosotros”, fueron algunas de sus palabras.

[ Mare Cevallos se une al ´trend´ de Karol G y Shakira y enciende las redes ¿Indirecta para Andrés Salvatierra?Opens in new window ]

El actor y creador de contenido también expresó que durante el reality ‘El Poder del Amor’ donde conoció a la ecuatoriana, algunos de los compañeros provocaban conflictos entre ellos, “uno de los favoritos me metía cosas en la cabeza”. “Dejamos que la gente se meta y que opine donde no debía y yo pienso que cuando eso ocurre una relación está destinada al fracaso”, señaló.

Sin embargo, Salvatierra también destacó los aspectos positivos de la relación con Mare Cevallos “Nos fue bien, fue bonito y divertido, de todas las personas en ese salón (durante el reality ‘El Poder del amor’) yo dije es ella”.

Luego de difundirse en redes sociales los fragmentos del podcast, los seguidores de Mare Cevallos no se quedaron callados y muchos opinan que el actor está mencionándola de nuevo y después de tanto tiempo “para tener visualizaciones y volver estar viral en redes debido a un nuevo proyecto que está por lanzar”.

“La bella Mare es inolvidable, y tienen nombrar en una entrevista me preguntó con que fin. Si realmente está cambiando esa no es la forma. Hacer una entrevista justo antes de que se estrene su stand up”, dijo una seguidora en Instagram.

Hasta ahora, Mare Cevallos no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su ex novio.