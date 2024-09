Alejandra Jaramillo recibe premio por su “liderazgo y emprendimiento sobresaliente” en Miami Dade

Alejandra Jaramillo publicó en sus redes sociales que recibió un premio por su “liderazgo y emprendimiento sobresaliente” del presidente del consejo de Miami Dade.

“Anoche me sorprendieron con un reconocimiento que no me esperaba gracias al concejal @councilcevallos y su maravilloso equipo”, fueron las palabras que Alejandra Jaramillo expresó en redes sociales tras ser homenajeada este fin de semana en un evento organizado por la revista Original Living Magazine en su edición del mes de agosto.

La condecoración, fue entregada por el concejal y Presidente del Concejo de Miami Dade, Christian Cevallos, en una velada que tenía como protagonista al CEO de We Love Entertainment, Carlos Mesber.

Él es amigo de ‘La Caramelo’ y productor ejecutivo del programa Siéntese Quien Pueda, del que ella forma parte como panelista desde 2022. Lucho Borrego, Álex Rodríguez, Chiquibaby (Stephanie Himonidis Sedano), Carolina Sandoval y Jorge Bernal, son parte de esta producción que actualmente se transmite de lunes a viernes por la señal de Univision.

Mesber ha desarrollado proyectos para Telemundo, Televisa, Univisión, NBC Universal, ¡E! Entertainment, entre otras cadenas de TV.

“De las cosas más lindas que tiene esta industria es cruzarte en el camino con gente que te inspire a mejorar @carlosmesber. Felicidades, merecido reconocimiento”, le dijo la esmeraldeña de 31 años a Mesber en una publicación hecha en Instagram, red social donde acumula más de 4 millones de seguidores.

Al acontecimiento asistió en compañía de su pareja, Beta Mejía, el influencer y deportista colombiano, con quien lleva más de una año de relación sentimental. Recientemente, ambos se mudaron juntos, con el hijo de Jaramillo.

La presentadora ecuatoriana vive en estados Unidos desde 2022, país al que decidió emigrar tras el asesinato de Efraín Ruales, quién fue su pareja por un par de años.