Alejandra Jaramilllo ya quiere tener hijos con Beta Mejía: “He aprendido que en la vida no hay que seguir un orden exacto”

La relación entre Alejandra Jaramillo y el colombiano Beta Mejía parece que es cada vez más fuerte. Hace poco se empezó a rumorar que la pareja planea casarse y hasta tener hijos y en una entrevista con Jomari Goyso, para el programa Despierta América, la ecuatoriana confirmó todo.

En el espacio Más moda menos filtro, del programa de Univisión, Goyso tuvo como invitada a ‘la caramelo’ que habló de diversos temas sobre su vida personal, que regularmente no aborda con los medios de comunicación ecuatoriana.

Mientras ella se probaba diversos trajes que eran evaluados por Goyso, la ecuatoriana respondía a una serie de preguntas del español.

Hablaron de boda e hijos

Uno de los primeros temas que abordaron fue el de casarse, “¿Habéis hablado de boda?”, preguntó Goysa, a lo que Jaramillo contestó “Sí. Hemos hablado de un futuro juntos”, mientras aclaraba que aún no han establecido una fecha específica para una celebración.

Goyso prosiguió y consultó: “¿estamos hablando de un año o dos años?”, mientras ‘la caramelo’ dijo que “Creo que el casamiento se dará luego que él me lo proponga. Yo no le voy a poner fecha para que me lo proponga. Que me lo proponga cuando le nazca”.

La conversación entre ambos continuó en el vestidor, donde se desarrolló la entrevista y Goyso le consultó “¿Tendrías hijos antes de casarte?” Jaramillo respondió de forma inmediata “claro, sí. Es que sabes qué pasa, yo he aprendido que en la vida no hay que seguir un orden exacto”.

Alejandra, que ya ha mantenido otras entrevistas con Goyso, respondió a cada una de las interrogantes expuestas. Continuando con el tema de hijos, expresó “Estamos cuchiplancheando para no (tener hijos aún), pero estamos hablando para que dentro de un año o un año y medio, capaz dejamos los anticonceptivos”.