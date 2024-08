Ángela Aguilar se pronuncia ante los comentarios de redes sociales: “Estas cosas me duelen”

La polémica en torno a su vida personal de Ángela Aguilar, ha opacado, en gran medida, los logros profesionales recientes, tales como sus lanzamientos musicales o sus últimos conciertos. Las redes sociales han explotado en comentarios y debates acalorados sobre la vida amorosa de la mexicana, eclipsando así sus proyectos.

PUBLICIDAD

La opinión pública reaccionó con sorpresa ante la rapidez con la que Christian Nodal inició una nueva relación sentimental con Aguilar, tan pronto después de terminar una donde había sido padre recientemente tenido una hija de (en ese momento) 8 meses. Esto generó diversas especulaciones y debates en redes sociales diversos cuestionamientos sobre el origen de su relación.

Más tarde, el ‘gallinero se alboroto’ pues con apenas dos meses de noviazgo, la pareja habría contraído nupcias. Haciendo que los internautas realicen un sinfín de comentarios, memes, reseñas y teorías sobre ellos.

La cantante mexicana ha utilizado sus redes sociales para responder a las críticas recibidas tras su relación con Christian Nodal. En un mensaje emotivo, Aguilar expresó su malestar ante los comentarios negativos, asegurando que “estas cosas me duelen”.

Ella también siente

Recientemente salió a relucir una vieja entrevista en la que Ángela Aguilar habla sobre esta situación, expresando que sabe que tiene que convivir con ello porque es parte del negocio, pero que al mismo tiempo no deja de afectarle.

“En el medio en donde estoy es mucho más fácil vender una noticia que te rompa. Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Hay mucho más amor que odio honestamente les digo, yo solo quería ser cantante”, dijo Ángela Aguilar, según TV Notas.

Los internautas no muestran tregua

Internet ha demostrado su bando, y ese no es de la mexicana. Desde suspender los comentarios a expresarse en medios, ninguna de sus estrategias parece funcionar para tener la empatía del público.

En su última publicación, se demuestra que los internautas no han planeado dejar de ‘cancelar’ a la mexicana, siendo la sección de comentarios la prueba de este hecho: “Triste que no se haga popular por su música, sino por los escándalos”, “De moza a esposa, te vamos a seguir molestando”, “Ya retírate del medio hasta por dignidad, ¿qué no te das cuenta que nadie te soporta?”.