“Christian, mi destino fue quererte”: Internautas lamentan los votos de Ángela Aguilar hacia Nodal en su boda

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a sus seguidores al anunciar recientemente su matrimonio. El evento generó gran interés, especialmente tras la difusión de una emotiva carta de amor que Ángela, hija del famoso cantante Pepe Aguilar, dedicó a Nodal.

Esta carta, que revela la profundidad de sus sentimientos, ha generado reacciones diversas en redes sociales, con internautas expresando tanto apoyo como preocupación por la relación.

¿Es amor correspondido?

El cantautor mexicano señaló en un momento que no sabe estar solo y que además tiene un problema mental, en parte por saltar de una relación a otra y en cada nuevo vínculo aumentar precozmente la intensidad de la relación en cuestión, según la información consignada por el sitio web Milenio.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en una de sus fotos de boda (Foto: Instagram @nodal)

El famoso matrimonio tuvo un emotivo momento durante la unión, donde la joven cantante dedicó una carta de amor a su esposo y le reveló lo importante que era para ella, además, también puntualizó el recorrido que hicieron para estar juntos.

“Christian, mi destino fue quererte. ¿Quién hubiera dicho que después de tanto, después de todo, nos encontraríamos en el mismo lugar, sin los caballos, pero con tatuajes de sobra? Donde ‘casa’ se volvió un ser humano y donde ser libres solo tiene sentido si es siempre y cuando estemos juntos”.

La carta de Ángela Aguilar se hace viral

Otra parte que causó revuelo en las usuarias fue cuando Ángela Aguilar se dijo estar en paz por amar al sonorense y aseguró que tener a Nodal en el corazón era una hermosa responsabilidad: “Qué paz amarte, qué privilegio haber coincidido, que responsabilidad tan bonita quererte”.

“Me siento tan orgullosa del hombre que eres, del hombre a mi lado. Por algún motivo la vida pensó que te merecía. Que suertuda yo y qué generosa la vida. Prometo escucharte, respaldarte. Prometo ser tu cómplice, tu compañera (...) prometo cuidarte y curarte”.

Las reacciones a la carta

“Sin tanto rodeo, hubiera dicho: aunque tú estés con otra no importa, yo te seguiré, me arrastraré y me haré amiga de tus novias y futuras novias con tal de que estés conmigo”, “Si se ve que ella estuvo enamorada de toda la vida, la pregunta el sentirá lo mismo por ella lo dudo el no ama a nadie y se ha visto”, “Dios mio pero esa niña lo ama, a mi aparecer ella desde que lo conoció quedo prendada de él, pero el no de ella”.