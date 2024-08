Víctor Arauz rompe el silencio y habla de su relación con Erika Vélez

Víctor Aráuz y Erika Vélez, don nombres que resuenan como uno en la farándula ecuatoriana, no han confirmado lo que se rumora a gritos en los pasillos televisivos. Sin embargo, el que da vida a la Michi, habló por primera vez para poner fin a los comentarios.

Fue el reportero de farándula Kevin Amaguaña de Fuul Farándula, quien tuvo un momento con Arauz y le preguntó directamente si tiene o no un romance con la presentadora de MasterChef Ecuador.

“No no no, somos grandes amigos, siempre nos hacen la misma pregunta. Amigos simplemente amigos y nada más”, dijo mientras practicaba para su nuevo show que dará en Guayaquil.

Luego el reportero le indicó que es raro, porque siempre salen a bailar, de compras y hasta celebraron sus cumpleaños juntos. “Yo bailo, me gusta la fiesta, el baile, pero como hay la necesidad de vincularme con alguien, pero nada que ver”, finalizó enfatizando que actualmente solo se dedica a su trabajo y a sus amigos.

“Estoy enamorado de mi trabajo, del amor, de la vida, de todo”, argumentó.

La última relación sentimental que se conoce que tuvo Erika Vélez fue con el actor, Carlos Scavone. La pareja compartió varios años de relación, pero a finales del 2019 decidieron separarse. La pareja se tenía 10 años de diferencia de edad, siendo Vélez la mayor. El actor en ese entonces, fue quien compartió estas palabras para informar acerca de la ruptura, la que decían en principio, sería un distanciamiento.