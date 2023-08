Erika Vélez revela por qué no se ha casado: “Tres anillos he recibido”

No mucho se conoce sobre la vida amorosa de la presentadora de MasterChef Ecuador y actual jurado de Yo Me Llamo, Erika Vélez. Sin embargo, en un corto video de TikTok reveló algunas ‘cositas’ y también el por qué no se ha casado.

La actriz y modelo manabita de 41 años se grabó un video mientras se maquillaba y empezó diciendo que contará tres cosas de ella que no sabían en el amor.

Érika Vélez mostró fotos sensuales en Instagram

1. “Mi primer amor fue a los 12 años. Les puedo decir que fue un novio de ‘manitas sudadas’ y actualmente está casado con una amiga mía y lo quiero mucho”.

2. “Con la ayuda de una muy amiga mía, mandé a colocar de poste a poste una pancarta que decía “Te amaré por siempre”. ¿Quién cuando era adolescente no piensa que amar por siempre a alguien”.

3. “Tres anillos de compromiso me han dado a lo largo de mi vida. Pero no me casé, porque resulta que existe un Dios todopoderoso, que me quiere, me ama y que sabía que esas personas no eran para mí”.

La última relación sentimental que tuvo Vélez fue con el actor, Carlos Scavone. La pareja compartió varios años de relación, pero a finales del 2019 decidieron separarse. La pareja se tenía 10 años de diferencia de edad, siendo Vélez la mayor. El actor en ese entonces, fue quien compartió estas palabras para informar acerca de la ruptura, la que decían en principio, sería un distanciamiento.

Actualmente, la actriz y presentadora está siendo involucrada sentimentalmente con el Victor Arauz, donde el periodista Santiago Castro de los Hackers de la Farándula, indicó que ellos mantendrían una relación de años y que incluso habían comprado una casa juntos. Esto no ha sido aclarado ni desmentido por ninguno de los dos.

Por otro lado, Vélez, al final de su video, confirmó que quien sí es el amor de su vida, es nada más y nada menos que su perrito Mateo, a quien lo llenó de besos.

La reina de los realities

Se conoce que Erika Vélez seguirá siendo la jurado de MasterChef Celebrity, ella ha sido la presentadora de las cuatro temporadas del programa de cocina y en esta nueva versión no será diferente.