Alejandra Jaramillo asegura que no estaría con un hombre con una orientación sexual sin definir

Alejandra Jaramillo fue muy clara al dar su opinión sobre si estaría o no con un hombre que no ha definido su orientación sexual. El tema salió a relucir en la última edición del programa ‘Siéntese Quién Pueda’, luego de que mencionaran el reciente matrimonio de la actriz mexicana Alma Cero, que se ha visto empañado por supuestos rumores sobre la sexualidad de su esposo Enrique Orozco.

“Si es que me llegara a pasar yo creo que para mí es un no”, expresó ‘La Caramelo’. “Creo que si hay rumores, hablaría con mi pareja; si mi pareja me dice que también le gustan, por ejemplo, los hombres, es un lugar donde no quisiera estar, donde no quisiera pertenecer. Creo que al ser 100% heterosexual exigiría para mí a una persona que...”

Su comentario fue interrumpido por su compañera Carolina Sandoval, quien agregó que la última parte de su discurso “no tenía que ver” con el tema, porque, a decir de Sandoval, tiene amigos que tuvieron hijos y hogares heterosexuales y que después tuvieron una pareja gay.

“Lo entiendo perfectamente”, agregó Jaramillo y aclaró que sus comentarios son emitidos con empatía y respeto. “A la final cada quien hace con su vida y elige a su pareja lo que mejor le convenga”.

¿Quién es Alma Cero?

Alma Cero y Enrique Orozco se casaron por lo civil el 17 de agosto en el Palacio Metropolitano de la Ciudad de México. La boda fue una ceremonia íntima y lujosa al estilo victoriano, con detalles como candelabros de cristal y arreglos florales. Los novios se vistieron de acuerdo con el tema, Alma con un vestido de novia inspirado en la moda victoriana y Enrique con un traje que complementaba perfectamente el estilo de la boda.

Enrique Orozco, actual esposo de Alma Cero es un médico y productor de teatro que ha ganado popularidad en el mundo del espectáculo, es un especialista en trasplantes capilares y ha trabajado con varias celebridades del medio. También es el fundador de la clínica “DrEO” especializado en temas del cabello, incluso el exesposo de Alma, Edwin Luna ha sido uno de sus clientes.