Beta Mejía revela que se esfuerza por mantener feliz a Alejandra Jaramillo en la cama

Beta Mejía, novio de Alejandra Jaramillo estuvo invitado al podcast de ‘Estos también’ conducido por Carolina La Veneno Sandoval y, en redes sociales se ha hecho viral un fragmento donde ‘la venenosa’ discute el tamaño del miembro varonil de los ecuatorianos.

“Alejandra tiene experiencia con los ecuatoriano, así que tienes que hecharle ganas”, fueron parte de las palabras de Carolina para Beta Mejía.

Según explicó ‘La Veneno’, ella vio en una encuesta que los hombres según su nacionalidad tenían el miembro mejor dotado. “Y de verdad tenían razón, yo después que dormí con un ecuatoriano yo dije ¿qué? yo juraba que eran británicos a nivel de tamaño y si tengo que mezclar todo”, haciendo referencia a que son buenos en la cama.

“Los ecuatorianos no solo tienen excelente miembro, también saben como halagarte, como ponerte, como conquistarte, son como un Cristian Grey latino”, terminó de decir la presentadora.

El tema incómodo a Beta, quien no dejó de responder y aseguró que el “le pone ganas” en su relación con la presentadora ecuatoriana.

Alejandra Jaramillo en polémica al decir que las mascotas no sustituyen hijos

La presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, abrió el debate en redes sociales debido a sus declaraciones en el programa Siéntese Quien Pueda, al hablar de los hijos y las mascotas.

“¿Las mascotas pueden reemplazar a los hijos”, fue el tema que levantó la polémica y tuvo opiniones divididas entre el panel que lo conforman: Carolina Sandoval, Jorge Bernal, Lucho Borrego, Álex Rodríguez y la conductora Chiquibaby.

“Yo que soy madre y que he tenido también mascotas, tuve una perrita por 13 años desde que nació hasta que se murió mi respuesta es no. Las mascotas no son un sustituto de los hijos”, empezó diciendo la Caramelo.

Varios del panel estuvieron de acuerdo con la ecuatoriana. Pero, en redes sociales, hubo opiniones divididas. “Hay manera de decirlo, y un perro o gato para aquellos que no somos padres si es un hijo!Requiere el mismo cuidado, amor comprensión y enseñanza a su manera...Tal vez no son eternos y los hijos tampoco”, escribió una usuaria.