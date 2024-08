Alejandra Jaramillo enciende polémica en redes con nueva opinión: “Si tú no estás presente con tu hijo no eres padre”

Si por algo se ha hecho conocida Alejandra Jaramillo en los últimos meses, es por la forma tan tajante en la que emite sus opiniones.

La ´Caramelo´ ha demostrado no tenerle miedo a la diferencia de pensamiento de su audiencia ni tampoco a la de sus compañeros de set, por lo que en un reciente debate volvió a causar controversia al tocar un tema que para muchos sigue siendo un terreno de discusión: ¿Padre es el que cría o el que engendra?

Ante esta interrogante, la ecuatoriana defendió su postura, asegurando que para ella; “Los segundos padres si existen”.

“Me voy a apegar a esta frase que pueda sonar muy cliché, pero padre no es el que engendra, sino el que cría, el que le da el sentido a esa palabra, se han visto muchísimos casos, padre es el que llega a tu vida y te da amor, te da ejemplos, te da tiempo, lo material, el dinero que mandas (...) si tú no estás presente con tu hijo no eres padre”, afirmó la panelista de ´Siéntese quien pueda´.

Una postura que generó reacciones inmediatas dentro del mismo estudio, pues en la grabación se puede escuchar a los panelistas interrumpir para dar su opinión, frente a lo que ellos consideran es incorrecto.

Asimismo, y como es de conocimiento público, Alejandra Jaramillo vive con su hijo sin la presencia del que sería el padre biológico de Sebas, sin embargo, la presentadora también se tomó un minuto para aclarar que aunque el papá no está físicamente con él, si lo ha acompañado desde la distancia.

“Y los padres que están a distancia de sus hijos también lo pueden estar, yo hablo por el papá de mi hijo que ha estado presente toda su vida, al menos por una videollamada”, añadió la ´Caramelo´.