¿Bebé en camino? Mhoni Vidente revela que Angela Aguilar y Christian Nodal serán padres pronto

Mhoni Vidente predijo hace unas semanas que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarían y acertó. Ahora, la astróloga cubana reveló que la pareja pronto tendrá un bebé. Los famosos cantantes del regional mexicano se casaron el pasado miércoles 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morales de México.

“Guapo y bonito”, así dice Mhoni Vidente que será el bebé de Ángela Aguilar y Christian Nodal y anticipa que será un niño “El bebé va a ser un niño. Idéntico a Pepe Aguilar, bendito de Dios, alto, guapo y bonito. Idéntico a su abuelo”, fueron las palabras de la pitonisa cubana.

Los cantantes se casaron a menos de dos meses de hacer público su noviazgo, por lo que su aparente prisa por ser marido y mujer desató sospechas de un supuesto embarazo de la hija de Pepe Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Ángela Aguilar sería quien tiene la batuta de la relación con Christian Nodal, con quien se casó tras dos meses de noviazgo. (Instagram @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar / Nodal La pareja sigue disfrutando sus primeros días de casados. (Instagram (@nodal.aguilar))

Sin embargo, Mhoni Vidente continua causando polémica con sus predicciones, pues muchas de ellas se cumplen y sus millones de seguidores esperan con ansias cada nueva revelación. Respecto a la boda entre los famosos cantantes de música mexicana, la astróloga dijo que se llevaría a cabo por razones puras y no por presión por parte de la familia de Angela Aguilar, “Si, se casa muy señorita pero no embarazada, así que no anden inventando”.

En su predicción, también, añadió que “los veo muy felices”. Con esta revelación, todo parece indicar que Nodal habría conseguido el amor verdadero con Ángela Aguilar. De ser así, el artista sería padre de dos bebés.

Esta predicción desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, en las que los internautas expresaron que “Dios dirá y veremos” , “nooo, ¿igualito a Pepe? Nodal no podrá cargarlo”, “pues, ojalá que Nodal ya pare ahí y no siga saltando de relación en relación”, “¿será que Nodal y Aguilar sí van a durar o será un amor fugaz?”.