Fallece influencer de vida saludable y gastronomía a los 30 años

La influencer Juanita Lira, conocida en sus redes sociales por su contenido de vida saludable y recetas fitness, falleció a los 30 años. Era chilena y contaba con más de 239 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La joven también era diseñadora de profesión. Creó la plataforma digital La Ruta Saludable con el fin de promover buenos hábitos y con el fin de ofrecer servicios de catering saludables para eventos.

Juanita era hija de Cristóbal Lira, alcalde de la comunidad chilena Lo Barnechea. “Con profundo pesar, pero con esperanza en el cielo, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Juanita Lira Eguiguren”, anunció la autoridad.

¿Qué sucedió con la influencer?

Lamentablemente, la joven fue diagnosticada con cáncer de mama o seno cuando tenía solo 22 años, en el 2015. La noticia la había recibido días antes de viajar a estudiar diseño en Barcelona, España.

“Tuve que cancelar el viaje y junto con esto cambiar mis planes drásticamente, ahora debía enfrentar esta enfermedad y concentrar todas mis energías en mejorarme. Me operaron, me hicieron radioterapia y después de tres meses se supone que ya no habían más células tumorales en mi cuerpo, ‘la había sacado barata’”, escribió en su portal oficial.

La joven pudo terminar sus estudios y graduarse. Además, contrajo matrimonio.

Lamentablemente, el cáncer no desapareció de su cuerpo. Volvió a experimentar dolores y dificultad de respirar. “Trataba de ignorarlos y pensaba que podía ser un poco aprensiva, que podría estar exagerando por lo que ya me había pasado antes”.

Se realizó nuevamente una biopsia en 2017 y le diagnosticaron nuevamente cáncer de seno, solo que ya se había expandido en su pulmón, ganglios y esternón.

Debido a que tuvo que cambiar drásticamente su vida, emprendió en crear su empresa y enfocarse en contenido de comida y salud.

Luego de tres años, murió el pasado 27 de julio. A través de sus redes sociales, su familia compartió un inspirador mensaje que la ‘influencer’ había escrito.

“Para mí la esperanza es PAZ. Estoy segura que la esperanza puede ser siempre más fuerte que el miedo. Quizás no podemos cambiar esas adversidades o circunstancias difíciles que nos presenta la vida pero si podemos cambiar la actitud con que las enfrentamos y vivimos. Y a mí me gusta hacerlo aferrada a mi pedacito de esperanza”, se lee el mensaje.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer ha explicado que el cáncer de seno afecta principalmente a mujeres de mediana y mayor edad: “Un número muy pequeño de mujeres diagnosticas con cáncer de mama son menores de 45 años”.

Aunque la autoridad médica asegura que no “existen medidas” que las mujeres puedan tomar “para tratar de reducir el riesgo” de padecer cáncer, sí las ha invitado a seguir prácticas saludables y a estar en constantes chequeos médicos.