El famoso influencer Óscar Curi reapareció tras rumores de muerte en la India

El creador de contenido, Óscar Curi, reconocido por sus viajes a Tailandia, Corea del Sur, la India, Emiratos Árabes y más, fue tendencia semanas atrás cuando corrió el rumor de que había fallecido en redes sociales, sobre todo en TikTok.

“Lamentablemente Óscar Curi y su mamá han fallecido” decía uno de los mensajes que se difundió en plataformas. Esto después de que el influencer notificara que tenían una infección estomacal tras ingerir comida callejera en la India, situación que lo obligó a ser internado en un hospital.

Afortunadamente esto solo se trató de un chisme y el mismo Curi asomó en las redes sociales para desmentirlo. En un nuevo video el joven afirma que está vivo y no corre ningún tipo de peligro.

No solo eso, también comentó con respecto a sus siguientes viajes, Corea del Norte y Siria.

“Volví gente, pero solo para decir unas cosas que ha pasado en mi vida últimamente. Es algo privado... no lo puedo compartir con ustedes. Solo quiero aclarar que no estoy muerto, estoy vivo, miren, de carne y hueso”, dijo en el clip mientras paseaba a su perro.

“No voy a decir lo que pasó porque es algo privado y pues... ya se imaginan lo que es... por favor no publiquen cosas que no son ciertas, hay gente que dice que morí en un accidente automovilístico, de que morí quemado, que me han secuestrado, no sé por qué dicen esas cosas”, añadió un poco molesto.

De la misma forma, aprovechó a enviar un mensaje a las personas que le han enviado buenos deseos posterior a su desaparición en redes, misma que, finalmente, cuenta con una explicación de primera mano.