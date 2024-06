“Y uno tiene que romper las cosas por las criaturas”: Dueña utiliza un método inusual para liberar a su gata atrapada en un sillón

Los gatos son conocidos por su increíble flexibilidad. Esta vez, una gata llamada Almendra, fue la protagonista, al quedarse atrapada dentro de un sillón, sorprendiendo a su dueña, @vickyreina2, y los internautas, generando risas y desconcierto pues ¿cómo logró meterse allí?.

PUBLICIDAD

El hecho comienza cuando Vicky, la dueña, notó que su gata no se encontraba por ningún lugar, mientras la buscaba por todos lados, escuchó unos maullidos y unas pisadas internas en el sillón: “La gata no está por ninguna parte, pero miren ¡dónde está!”, comentó encontrando así a Almendra adentro del sillón.

Gata que se quedó encerrada (Captura)

En la secuencia, se escucha a su dueña en un remolino de emociones entre risas nerviosas, asombro y confusión, mientras trata de entender cómo la felina logró entrar en ese espacio. “¿Cómo hizo?, no lo logro entender”, opinó la muchacha en tanto volteaba el mueble para intentar liberar a su gata: “¿Por dónde entró? No me da la física. ¿Me quieres explicar cómo entraste ahí?”.

Gata que se quedó encerrada (Captura)

En el video se lee: “Alguien por favor que me diga ¿cómo sacó a este animal?”. Por más que trató de ingeniárselas para sacar a Almendra sin dañar el sillón, buscando algún hueco por donde entró o algo, fue inútil. Siendo su única opción romper la base del sillón para rescatarla. No obstante, la gata se rehusó a salir, entre risas, la dueña la tomó con cuidado para sacarla: “Dale Almendra. ¡Sal! (...) ¡pero sin morderme a mí!”

Actualmente el video tiene 363,6 mil visualizaciones, 25,6 mil me gusta, 182 comentarios, 1399 guardados y 1946 compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunos que contaron sus experiencias con sus gatos y la habilidad que tienen los felinos para meterse en zonas que físicamente no podrían estar: “A mí me pasaba lo mismo con mi primera gatita. A veces la llamábamos y no aparecía. Un día limpiando el ‘living’ (sala) nos dimos cuenta de que se metía adentro del sillón”, “Pide ayuda para salir y después no quiere” “Me pasó lo mismo mismo con mi gato , ¡no sé por dónde entran!”.