“Esas no fueron las que escogí”: Valeria Gutiérrez se roba el protagonismo en post del jurado de ´Yo me llamo´

Las fotos de Axel y Valeria Gutiérrez donde aparecen juntos en Yo Me Llamo

“Lo que se ve no se pregunta”, reza un popular refrán que se adapta perfectamente a lo que está sucediendo entre Valeria Gutiérrez y el cantante Axel, los artistas ya no dejan pasar un solo post donde no marquen terreno y dejen en claro que hay una comunicación frecuente y hasta encuentros entre ambos.

PUBLICIDAD

En este caso, fue la ´Guti´ como también es conocida en el medio del entretenimiento, quien tomó el protagonismo de esta historia de amor que tal parece comienza a tejerse entre ella y el argentino, y comentó un carrusel de fotografías subidas por él.

“Esas no fueron las que escogí !!! 😦 " pero aún así me gustan !! " ❤️”, ese fue el mensaje dejado por la ex embajadora de belleza, quien dejó claro que ella ya tenía acceso a esas y muchas otras postales inéditas de Axel.

Este guiño cibernético comenzó a principios de julio y promete mantenerse, pues en una de las más recientes publicaciones de la ex embajadora de belleza ecuatoriana, el cantante volvió a tomar partido, insinuando de nuevo con picardía que fue él quien compartió una segunda sesión de fotos con Valeria Gutiérrez.

Cabe destacar que el argentino y la ecuatoriana estuvieron envueltos en una polémica de nivel internacional para inicios de año, luego que el cantante anunciara su divorcio y la ex presentadora fuese señalada como la manzana de la discordia.

Sin embargo, todo parece apuntar a que la marea ha bajado para ambos y que ya el concepto de compañeros de trabajo parece estar cambiando, por los momentos ninguno de los dos se ha pronunciado de manera directa sobre el tema, la última declaración de Axel, este seguía manteniendo a distancia cualquier vínculo.

Por otro lado, para muchos ya se hace evidente que esta relación dejó de ser amistosa.