Valeria Gutiérrez y Axel siguen dando pistas de sus citas juntos: Aquí el más reciente comentario del cantante

Las fotos de Axel y Valeria Gutiérrez donde aparecen juntos en Yo Me Llamo

¿Está marcando territorio? Aunque hace solo un par de meses atrás el cantante Axel fue tajante al asegurar que no existía más que una bonita amistad con la ex copresentadora de ´Yo me llamo´, ahora el artista es el primero en figurar en los comentarios de los post de la modelo, dejando claro que es él quien está detrás del lente que capta sus atrevidas y coquetas fotos.

Este guiño cibernético comenzó a principios de julio y promete mantenerse, pues en una de las más recientes publicaciones de la ex embajadora de belleza ecuatoriana, el cantante volvió a tomar partido, insinuando de nuevo con picardía que fue él quien compartió esa noche con Valeria Gutiérrez.

“No quiero decir nada pero ese fotógrafo te está sacando muuuuy buenas fotos… ejem….😉”, es el comentario dejado por Axel, en el carrusel de fotografías donde la modelo lució un elegante y sexy vestido color negro.

Ante esta opinión, los cibernautas no tardaron en reaccionar, dejando sus felicitaciones y buenos deseos, pues para más de uno ya se hace evidente la química entre los ex compañeros.

Cabe destacar que el argentino y la ecuatoriana estuvieron envueltos en una polémica de nivel internacional para inicios de año, luego que el cantante anunciara su divorcio y la ex presentadora fuese señalada como la manzana de la discordia.

Sin embargo, todo parece apuntar a que la marea ha bajado para ambos y que ya el concepto de compañeros de trabajo parece estar cambiando, por los momentos ninguno de los dos se ha pronunciado de manera directa sobre el tema, la última declaración de Axel, seguía manteniendo a distancia cualquier vínculo.

“Soy una persona popular hace muchos años y lógicamente después de una relación muy estable y de muchos años (su matrimonio), lo primero que hacen es especular, de hecho en Argentina también hablaban de otras, aquí en un momento dicen Pamela, Erika, es parte del show, por eso nunca salí a decir nada”, expresó el juez de ´Yo me llamo´ al ser consultado sobre el rumor.