¿Valeria Gutiérrez y Axel juntos en Miami? El artista confesó haber compartido tiempo a solas con la presentadora

Las fotos de Axel y Valeria Gutiérrez donde aparecen juntos en Yo Me Llamo

Luego del escándalo que vinculó a Axel y Valeria Gutiérrez, de forma amorosa, luego que el cantante anunciara su separación con su esposa, ahora parece que el cantante y la presentadora si pasan tiempo juntos más allá de lo que fue su trabajo en ‘Yo Me Llamo’.

Aunque Valeria no volvió a la séptima temporada del programa de imitadores, al parecer no ha perdido el vínculo con su ex compañero de set, quien se atribuyó ser el autor de una serie de fotografías publicadas en el Instagram de ella. La improvisada sesión de fotos fue en Miami.

“¿Quién habrá sacado esas fotos tan lindas?”, comentó Axel acompañado de un emoji guiñando el ojo. Érika Vélez y Pamela Cortés, jurado de Yo me llamo no ocultaron su sorpresa. “Omaigá”, escribió Cortés. Mientras que Érika sugirió que Axel persiguió esa oportunidad con Valeria al decir: “El que la sigue...” (la consigue).

¿Axel confirmó su relación con Valeria Gutiérrez?

Luego de la especulación que conllevó a más de una conjetura por parte de cibernautas y medios, y en la que incluso se responsabilizó a la modelo de ser la culpable del divorcio del argentino, este habló por primera vez de manera directa del tema y aclaró si existe o no una relación con la que fue su compañera de trabajo.

Captura de pantalla (Paola Hernández)

“Soy una persona popular hace muchos años y lógicamente después de una relación muy estable y de muchos años (su matrimonio), lo primero que hacen es especular, de hecho en Argentina también hablaban de otras, aquí en un momento dicen Pamela, Erika, es parte del show, por eso nunca salí a decir nada”, expresó el juez de ´Yo me llamo´ al ser consultado sobre el rumor.

Asimismo, el cantante aseguró que entre él y Valeria Gutiérrez no existe nada más allá que una amistad de colegas.