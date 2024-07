¡Vuelve! Tras dos años fuera de escenarios Amaia Montero reaparece en concierto de Karol G ¿Qué pasó con ella?

Un regreso por todo lo alto, tras dos años de ausencia y alejada por completo de la industria musical, Amaia Montero ha vuelto a los escenarios, así lo dejó ver la cantante, quien hizo su debut de la mano de una de las celebridades más sonadas del momento, nada más y nada menos que Karol G.

La intérprete de ´Quiero ser´ llegó al estadio Santiago Bernabéu para deleitar con una de las canciones más clásicas ´Rosas´, canción del grupo donostiarra, ante este espectáculo Amaia y Karol G se robaron por completo la atención y la ovación del público.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, llevaba dos años sin subirse a un escenario, puesto que estaba viviendo una crisis personal que ameritó su completo retiro.

“En un momento tan importante y tan impactante, después de tanto tiempo sin pisar un escenario y, sobre todo, después de tanto tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario, por eso es un día increíble para mí, y ha sido de la mano de Karol. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma”, dijo Montero, con un vestido blanco azulado, tras su actuación.

¿Qué pasó con ella?

Fue hace exactamente hace un año, que la cantante y ex vocalista de ´La Oreja de Van Gogh´ regresó a los pasillos de un Hospital, y para ese momento, según informó el medio ´La Vanguardia´ citando al programa ´Espejo Público’, la artista pasó 10 días recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital madrileño Beata María Ana, como consecuencia de una lesión en su mano.

Anterior a esto, fue en el mes de octubre de 2022, que Amaia Montero compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que despertó una alarma inmediata entre sus fanáticos y los medios de comunicación, “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, esto lo hizo junto a una foto en blanco y negro donde se ve a la cantante despeinada, sin maquillar y totalmente irreconocible.

El estado en que se dejó ver la cantante para ese entonces, fue ocasionado por un fuerte cuadro de “estrés y ansiedad”, pues según describen, todo se remonta a cuando la vocalista comenzó a trabajar en un proyecto musical con vistas a su lanzamiento para el 2023, sin embargo, tal parece que esta nueva meta la habría consumido más de lo debido.