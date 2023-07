Amaia Montero estuvo 10 días internada en UCI de un Hospital de Madrid: Esto es lo que dicen los medios sobre su salud

Amaia Montero volvió a causar revuelo por su salud, la cantante y ex vocalista de ´La Oreja de Van Gogh´ regresó a los pasillos de un Hospital, y esta vez, según recoge el medio ´La Vanguardia´ citando al programa ´Espejo Público’, la artista pasó 10 días recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital madrileño Beata María Ana, como consecuencia de una lesión en su mano.

De acuerdo a lo que apunta ´Espejo Público’, Amaia sufrió una lesión de la cual se desconocen las causas, pero la misma le llevó a pasar por un quirófano y seguidamente a ser internada por más de una semana en UCI. Asimismo, y en línea con la misma información, trascendió que la artista no habría pasado sus mejores días luego de ser intervenida quirúrgicamente, puesto a que no siguió debidamente las instrucciones médicas que se le asignaron.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de la intérprete de ´Quiero ser´ ni tampoco de ningún miembro de su familia, pero hasta donde pudieron conocer medios españoles, la cantante ya se encuentra en casa. ´Espejo Público’ informó además que, habrían intentado establecer contacto con allegados y familiares de Amaia, e inclusive con ella misma, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

La noticia ha corrido como pólvora en redes sociales y ha generado preocupación entre sus seguidores, debido a los antecedentes médicos de salud que ya recoge la artista.

Amaia Montero irreconocible

Fue el pasado mes de octubre de 2022, que Amaia Montero compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que despertó una alarma inmediata entre sus fanáticos y los medios de comunicación, “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, esto lo hizo junto a una foto en blanco y negro donde se ve a la cantante despeinada, sin maquillar y totalmente irreconocible.

El estado en que se dejó ver la cantante para ese entonces, fue ocasionado por un fuerte cuadro de “estrés y ansiedad”, pues según describen, todo se remonta a cuando la vocalista comenzó a trabajar en un proyecto musical con vistas a su lanzamiento para el 2023, sin embargo, tal parece que esta nueva meta la habría consumido más de lo debido.