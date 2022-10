Amaia Montero manda alarmante mensaje y luce irreconocible, ¿qué le pasó?

Amaia Montero se ha vuelto tendencia, después de compartir un extraño mensaje en sus redes sociales, así como una fotografía en donde la exvocalista La Oreja de Van Gogh luce irreconocible.

En su cuenta de Instagram Montero escribió, “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, esto lo hizo junto a una foto en blanco y negro donde se ve a la cantante despeinada, sin maquillar y totalmente irreconocible.

Familia de Amaia Montero reacciona

Idoia Montero, hermana y asistente personal de la intérprete de 46 años, se ha negado a dar declaraciones acerca de la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh.

Mientras que su muro Instagram hay decenas de mensajes brindándole su apoyo, entre los que destacan algunas celebridades e influencers españoles. Por otro lado, algunos usuarios de dicha red social han señalado que la imagen podría ser parte una campaña para la publicación de su nuevo proyecto musical.