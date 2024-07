Nathalie Carvajal se quiebra en vivo al hablar del video filtrado de Chicho Trujillo ¿Qué pasó?

Nathalie Carvajal se encuentra viviendo una montaña rusa emocional, en un día oficializa su nueva relación con el presentador Carlos José Matamoros, y al otro, se quiebra en pleno programa en vivo, tras hablar del pasado video de agresión filtrado con quien fue su ex pareja, Chicho Trujillo.

Fue durante su reciente visita a ´Los Hackers de la farándula´, que la presentadora no pudo evitar mostrar su sentimiento y dejó salir sus lágrimas, luego que el panelista Dieter Hoffman la confrontara y revelara un dato que hasta este momento no se sabía, el responsable de la filtración de las imágenes de violencia.

“Basta de solaparle a Chicho Trujillo ¿Por qué no le cuentas al país quien filtró el video cuando se dio esa reacción tuya con él? (...) Uno puede amar y querer mucho a alguien, pero no puede solapar ese tipo de situaciones. No ocultes más eso”, dijo el reportero llamando la atención de la chica ex reality, quien trató de esconder su rostro de la cámara para poder secarse las lágrimas.

“Se me vino todo el mundo en contra porque pensaron que yo era una mala mujer, que no me debía a él”, inició diciendo Nathalie Carvajal, quien luego añadió que era siempre su ex pareja quien buscaba las redes sociales para exponer lo que sucedía cada vez que tenían un problema.

“La que queda mal soy yo por exponer lo que yo siento”, dijo.

Video filtrado

Fue hace alrededor de dos meses atrás que Un aparente forcejeo entre la pareja que prometía un estable y sano vínculo amoroso, se dejó ver teniendo lo que parecía ser una acalorada discusión, al punto de llegar a trasgredir espacios y darse empujones, lo que deja muy mal parado al comunicador, Chicho Trujillo, quien en el momento se adelantó a la grabación y aseguró que antes de que se dijera cualquier cosa de él, prefería dar su versión, en la que asegura hubo un roce muy fuerte entre él y Nathalie, por lo que prefería salir adelante.

“Con este en vivo quiero dejar constancia de algo que sucedió, algo muy delicado, yo a lo largo de los años he conocido a Nathalie de una forma muy positiva, creo que siempre nos hemos llevado bien, pero, hace poco tuvimos un altercado, un problema que dejo este precedente y dejo marcado esto, porque yo no quiero que se vaya a malinterpretar las cosas, yo conozco a Nathalie, sé de lo que es capaz y hago este video por eso”, dijo Chicho Trujillo, de manera previa a que saliera a relucir la pelea.