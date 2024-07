Exnovio de Érika Vélez prepara una tonga en MasterChef Colombia y hace inesperada confesión

El capítulo 12 de MasterChef Celebrity Colombia, trajo a nombre a la hermosa modelo y presentadora ecuatoriana, Érika Vélez. Esto tras la preparación del plato del famoso actor, Roberto Cano, quien para salvarse del reto de eliminación, preparó una tonga manabita que resultó muy curiosos para los jueces quien no dudaron en ahondar más al respecto.

Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina quedaron sorprendidos al ver la tonga ecuatoriana en el programa y sobre todo para reto de salvación.

El actor de personajes como Los Billis, Las Villamizar, Primate, Francisco el matemático y muchas más nombró a su plato “vecino”, donde tiene arroz, maduro frito, una presa de pollo y salsa de maní, envuelta en una hoja de plátano. “Es lo que llevaban los campesinos cuando se iban a trabajar, esa, digamos que era su lonchera. Mejor dicho, todo el mundo come fiambre aquí. Todo el mundo se ha comido un fiambre en Colombia, pero no con maní”, dijo Cano.

La presentadora del programa tuvo curiosidad de donde el bogotano aprendió a realizar un plato típico ecuatoriano. Y allí contó la historia de su ex, Érika Velez.

“Ese plato lo conocí en Ecuador con una novia que tuve, que era ecuatoriana y la abuela preparó este plato y me pareció absolutamente espectacular”, confesó.

La presentadora tuvo más curiosidad y le preguntó de quien se trataba la exnovia. “Es presentadora de MasterChef Ecuador”, pero la inesperada confesión fue que actualmente este plato se lo prepara a su actual novia Michelle Arévalo.

Erika Veléz

“Este plato fue el primero que le preparé a mi actual novia (...) y cuándo le pregunté que debía preparar hoy, me dijo: ‘haz la tonga porque es espectacular’”, esta confesión generó risas entre los jueces y Claudia Bahamón expresó: “Nadie sabe para quién trabaja”.

Los jueces quedaron fascinados con la tonga manabita y gracias a la abuela de Érika Vélez, Roberto Cano fue el primero en subir al balcón.

Érika Vélez se iba a casar con Roberto Cano:

Érika Vélez, estuvo comprometida con el ahora participante hacia el año 2008. No obstante, su relación no prosperó. En una entrevista con la revista TV y Novelas en 2009, Vélez habló sobre su ruptura con Cano, aunque no dio detalles específicos, mencionó que no hubo terceros involucrados y que decidió devolver el anillo de compromiso al actor.

Por otro lado, Cano ha sido bastante más hermetico con su pasado amoroso, razón por la que casi no habla de sus ex, ni mucho menos de su compromiso fallido con la reconocida presentadora ecuatoriana.