Un consuelo inesperado: Una cachorra abandonada brinda apoyo a una familia en el entierro de su mascota

Una familia atravesaba un duro momento tras la pérdida de su amada mascota, víctima de la vejez. En el entierro recibieron un inesperado consuelo, una cachorra blanca abandonada que se les acercó con ternura. El video se volvió viral en TikTok, conmoviendo a los internautas que dejaron mensajes de apoyo y afirmaron que la aparición del can era una señal.

Una cachorra abandonada brinda apoyo a una familia en el entierro de su mascota

Jorge Martín, rescatista de animales y autor del video, quien describe la conmovedora escena: “Faltaban minutos para enterrar a ‘Viejito’ cuando apareció esa bebita abandonada”. Mientras él y su familia sepultaban a su amada mascota en un cerro, una cachorrita tímida se acercó lentamente. En cuestión de minutos, se puso a jugar con ellos como si los conociera de “toda la vida”, mostrando especial confianza con la esposa de Jorge.

Una cachorra abandonada brinda apoyo a una familia en el entierro de su mascota (Captura)

En toda la secuencia, se visualiza a la canina que permaneció cerca a la familia durante todo el entierro, especialmente a la mujer. No se separó de ellos en ningún momento, incluso cuando hacían el pozo para enterrar a “Viejito”. Se la puede ver descansando en la tierra, viéndolos atentamente sin molestar o ladrar.

El video fue publicado por el usuario @martin.j.m, actualmente tiene 3,7 millones visualizaciones, 360,6 mil me gusta, 14,9 mil comentarios, 14,2 guardados y 7918 compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunos el evento con la película “La Razón de Estar Contigo”, afirmando que la aparición del can no era coincidencia y dejaron también mensajes de apoyo: “Vean la película “La Razón de Estar Contigo” y entenderán lo que paso con Viejito”, “No estaba abandonada, Viejito le pidió que los esperara, es su relevo”, “Mi viejito que era mi mejor amigo falleció. A cambio, me mandó a un perrito que abandonaron afuera de un Aurrerá (tienda comercial). Es increíble que le encanta jugar como a él le gustaba, a veces pienso que es él”, “No estaba abandonada, es un perrito arcoíris que viene a continuar el amor que Viejito te daba”.