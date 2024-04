“Un día de permiso laboral por la muerte de su mascota”, es la ley en Chile que se esta impulsando

“Hago un llamado al mundo político a impulsar un proyecto de ley que consagre el derecho de cualquier chileno a vivir un día de duelo por la partida de su mascota”, fueron las palabras en el post de José Antonio Neme, periodista de televisión chilena. Este último, hace unos pocos días perdió a “su amigo y mascota” Duque, reactivando este martes en el Congreso Nacional el debate sobre dicha ley.

“La muerte de tu mascota duele tanto como la perdida de un hermano o hijo”, es la frase que los patrocinadores de esta ley. Los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a Pamela Jiles (IND) y Diego Schalper (RN) quienes presentaron este proyecto de ley donde se permita tener un permiso laboral especial y un permiso de ausencia por un día de clases para estudiantes, en caso de la deceso de una mascota.

La ley también plantea tener más control con la tenencia animal pues deberán inscribirlos en Registro Nacional de Mascotas.

Recomendados

La psicóloga Blanca Fernández Tobar, directora de Psynthesis Psicología comenta que muchas veces los entornos no llegan a validar la pérdida de un animal de compañía. Frases como “llora más cuando muera alguien de tu familia” o “era solo un perro”, son muy escuchadas cuando se habla de la situación con alguien, actualmente las nuevas generaciones comprende y tienen una mayor aceptación de una mascota, aun existe un estigma social que subestima la importan del impacto del duelo por una mascota.

Marley y yo (Captura)

La revista Intersecciones PSI comenta sobre los animales de compañía: “tanto perros como gatos tienen un papel importante en la vida de sus dueños, ocupando roles significativos en la configuración y dinámica familiar, formando parte de los distintos momentos del ciclo vital familiar, en donde los individuos establecen profundos vínculos emocionales con ellos”. La revista afirma que después de la pandemia, las personas empezaron a tener vínculos más intensos con sus mascotas, “en términos de impacto psicológico el proceso de duelo vivenciado tras la muerte de una mascota es equiparable al proceso de duelo sentido tras una pérdida humana”. La duración de luto puede durar igual que el de una perdida humana de entre 6 meses hasta un año.

Perro labrador viejo (Captura)

Fases de duelo:

Al igual que la perdida de un humano, la de una mascota tiene reacciones como tristeza, angustia y soledad, que pueden variar dependiendo de la persona.

Negación:

Mayoritariamente es la primera fase, siendo un mecanismo de defensa donde el cerebro no gestiona la perdida abrupta, dando instrucciones que la pérdida no esta sucediendo. Tratando de volver a la normalidad, sin embargo el cambio de rutinas y costumbres que se tuvo por un largo tiempo con tu mascota ya no existen, golpeando a la persona duramente a la realidad.

Ira:

Aunque no se tenga algún recuerdo o evento en concreto, algunos recuentos podrán causarnos remordimiento.

Depresión:

El llanto es el primer indicio que estamos en esa fase, los sentimientos de tristeza se agudizan y absolutamente todo recordara a la perdida de la mascota, en esta fase se recomienda acudir a un profesional pues muchas personas no saben gestionar esta fase y pueden estancarse en esta fase.

Negociación:

La persona añora a su mascota, se fija metas para tratar de sobrellevar la perdida: adoptar otro perro; estableces metas para evitar pensar en el hecho, evitando afrontarlo pues la cabeza se encuentra “ocupada”, también se suele en la que podemos llegar a fantasear con la idea de recuperar a la mascota o nos culpabilizaremos por lo que podía haber hecho para impedir la muerte del animal. Mientras más dure esta etapa más tiempo tomara aceptar el hecho.

Aceptación:

Cuando las fases son correctamente gestionadas, la persona acepta la muerte y podrá seguir adelante, aceptando que la vida sigue. Aunque el dolor siga presente en momentos, este sentimiento eventualmente se convertirá en aprecio y recuerdos positivos.