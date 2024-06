El ´Titi´ se quiebra en vivo en programa de ´Los Hackers´ al hablar de la posibilidad de su retiro: “No quiero parar”

El ´Titi´ la leyenda está de visita por el Ecuador. Gregorio Pernía, el famoso actor que dio vida a uno de los personajes de las novelas más emblemáticas de Colombia, ´Sin tetas no hay paraíso´ se encuentra actualmente de gira por varios medios de la televisión nacional, cautivando a toda la audiencia.

El colombiano que recientemente participó en el reality ´La casa de los famosos´ visitó recientemente el programa de ´Los Hackers de la farándula´, donde habló sobre algunos de sus más recientes proyectos y también de algunos ámbitos personales, punto en el que se mostró visiblemente emotivo, e incluso se quebró en pleno en vivo, al ser consultado sobre la posibilidad de su retiro de las pantallas.

“Es una cosa que no me gusta y es el maldito ego, llega un momento en que digo ya voy a parar, pero a mí me hace falta esto, pararme en el público y no lo quiero soltar, y no paro, estoy en movimiento todo el día, pero también quiero parar y el maldito ego me manda y me dice vaya otra vez”, dijo el actor secando sus lágrimas.

El también intérprete de ´Hasta que la plata nos separe´ admitió que han habido muchos momentos en los que se ha planteado darse un break de los proyectos televisivos, sin embargo, explicó que su vida desde siempre se mantiene en constante movimiento, que le encanta la interacción y la recepción que recibe del público, y que aunque es una posibilidad que ha manejado, no concibe dar el paso, pese a que reconoce que ya acumula una larga trayectoria en la que ha hecho de todo un poco en los medios.

“No sé como despegarme también y hacer cosas más sencillas ya, más tranquilas, pero lo quiero todo todavía”, añadió emotivamente afectado, dando a conocer que a la televisión aún le queda mucho por ver de Gregorio Pernía.