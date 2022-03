Ella es la hermosa hija de ‘Titi’, Gregorio Pernía, que visitó Ecuador

Luna del Mar Pernía es la hermosa hija de ‘Titi’, el reconocido actor colombiano, Gregorio Pernía, conocido por su papel de ‘Sin Senos no hay Paraíso’, que visitaron Ecuador.

La influencer llegó a Ecuador junto a su padre, donde estuvieron en un evento gastronómico realizado en Quito la semana pasada y en otra presentación en un centro comercial, donde cantaron y bailaron.

La joven tiene 15 años es artista y reconocida bailarina de Colombia, además señala que le encantan los animales y el deporte.

Entre las actividades que realizaron los famosos estuvo un divertido video que la famosa grabó con su padre y otro influencer.

El video consiste en que el influencer, Mario Trujillo, es novio de la hija del Titi, ambos se encuentran en el patio de comidas de un centro comercial de Quito, donde el joven le pregunta que es lo que van a comprar. En ese momento llega el padre de Luna del Mar y le saluda cariñosamente a ella hasta que regresa a ver a su pareja y le cambia el rostro. “¿Quién es el lagañoso?”, le pregunta.

En eso la hija le dice “te presento aaa”, y su novio le interrumpe y le dice no no, y le pide que no diga nada para decir que se va al baño y así poder huir.

“¿Por qué se fue amor si yo soy solo cariño, solo amor?”, le pregunta el ‘Titi’ a su hija. A lo que ella responde que él siempre le espanta a todo el mundo.

“Cuando te das cuenta que tu suegro es el Titi”, añaden en la descripción del video.

El video ha obtenido más de 80 mil reproducciones y miles de likes.