Luiza Marcato y Máximo García se casaron a su estilo, en una ceremonia nudista con sus invitados, estrellas del cine para adultos. La influencer brasileña y el español son estrellas de la plataforma de OnlyFans.

PUBLICIDAD

En las fotos posan sin ropa junto a sus damas de honor y padrinos. Luiza y Máximo se casaron en el registro civil de São Paulo, Brasil, según informó el Daily Mail. Esto ha generado una lluvia de críticas.

Máximo García

Después de decir sus votos e intercambiar anillos, la pareja celebró una ceremonia en la casa de García con miembros de la industria del cine para adultos y modelos. En su casa organizaron una cena y fiesta nudista.

En las fotos se los ve sin ropa besándose y atrás sus amigos aplaudiendo, los dos padrinos en ropa interior y las tres damas de honor desnudas.

Así fue la boda nudista de estrellas de OnlyFans

“Es nuestro estilo de vida, no hay necesidad de tener una ceremonia tradicional, en la iglesia ni nada por el estilo (...) No es nuestra realidad. Nos conocimos en este ambiente adulto, es nuestro mundo. Nos casamos a nuestra manera. Nos conocimos en el mundo del porno, nuestros amigos son del mundo del porno, vivimos en ese mundo. ¿Por qué iba a ser diferente?”,dijo García al portal brasileño G1.

Luiza Marcato

La ceremonia nudista, según afirma la pareja fue “íntima” con las personas más cercanas a la pareja. “No tenemos celos, nos amamos y somos liberales (...) Estamos en la mejor etapa, felices y juntos”.

Afirmaron que los comentarios y críticas, para ellos, son lo de menos. “Para ser honesto, ya ni siquiera veo los comentarios y críticas. Soy mucho más de lo que dice la gente. Puede parecer arrogancia, pero ya no me importa lo que la gente piense de mí. Mientras me critican, yo gano 55.000 dólares al mes. Ahora tengo una esposa maravillosa, una relación real, sin mentiras ni secretos, a nuestra manera, y estoy construyendo mi vida y mi riqueza”, dijo García al citado medio local.