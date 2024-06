Modelo de Onlyfans confesó que está completamente arruinada: “He perdido todo por hacer este trabajo”

Miles de jóvenes ven las plataformas de contenido de adultos como una alternativa real de hacer dinero y poder alcanzar sus metas. De hecho, hay varias historias que han recorrido el mundo, de personas que ahora han tocado el cielo con la fama lograda, lo que obviamente se traduce en más recursos en sus arcas.

Sin embargo, no a todos les ha ido bien. Ahora Sarah de 25 años ha contado su desesperación por haber apostado todo en su cuenta de Onlyfans, y ahora está a punto de perderlo.

La historia la lleva el New York Post, que dio a conocer sobre la vida de esta joven, que pensó que con la plataforma se haría rica.

“Inicialmente, me metí en el trabajo explícito porque quería ganar mucho dinero y pensé que iba a ser fácil”, explicó Sarah en su cuenta de TikTok.

Onlyfans la llevó a la ruina

“Estoy completamente arruinada. Perdí mi casa y, sí, me siento que estoy fracasando en la vida en este momento (...) He perdido todo por hacer este trabajo. He perdido amigos, familiares y me he arruinado financieramente”, confesó acongojada.

Sarah reflexionó sobre el contenido explícito. “La opinión general parece ser que el porno es dinero fácil, pero cualquiera que haya pasado un tiempo sustancial en esta línea de trabajo entiende la sobresaturación en el mercado y la cantidad de trabajo requerido para mantener una base de fans”, sostuvo.

“Hacer esto abrió la puerta para que me volviera más confiada en mí misma y en mi habilidad artística. Este trabajo me ha inspirado a seguir tanto el modelaje como la fotografía”, afirmó.

“Tener el control creativo total de todos los aspectos de mi presencia en las redes sociales, así como de mi fotografía, no es solo un acto de empoderamiento, sino un acto de protesta contra el condicionamiento cultural de la vergüenza y la culpa en torno a la expresión sexual”, sentenció.