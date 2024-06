Denisse Molina visitará Ecuador: La presentadora expresó su deseo de volver a comer ver “aquí no tiene el mismo sabor”

Denisse Molina tiene más de un año sin pisar su tierra natal. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la ex presentadora de Ecuavisa, dio a conocer que volverá a Ecuador en pocos días y eso la tiene entusiasmada.

PUBLICIDAD

“Sin filtros, para que me reconozcan cuando vaya a Ecuador. Con canitas y todo. Contando los días para llegar a mi querido país, no doy más de la felicidad. Señores del aeropuerto no se sorprendan que los abrace, a quien se me cruce abrazaré jajajaja”, fue parte del mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram junto a una fotografía de ella, donde dejó ver su rostro totalmente desprovisto de maquillaje y sin ningún tipo de retoque.

Así mismo detalló que tiene más de un año sin comer verde “acá en Tailandia hay un tipo de verde pero el sabor no se compara, es decir mas de un año sin comer bolón, tigrillo, sin comer cangrejos, más de un año sin comer hornado, papas con cuero, humita, hayaca, tamales. ¿Que creen que haré primero cuando llegue?”, expresó.

Los motivos por los que regresa al país son desconocidos, la última vez que vino a Ecuador fue por trabajo, pero en esta oportunidad no ha especificado que hará. A pesar de ello, dejó claro que viene a disfrutar de los suyos y sobre todo de la gastronomía ecuatoriana.

[ “Para que cuando regrese a Ecuador me reconozcan”: Denisse Molina se mostró con y sin filtros de InstagramOpens in new window ]

Denisse Molina se erradicó desde finales de 2022 en Tailandia, donde se ha dedicado a llevar a cabo proyectos impulsados por una organización no gubernamental (ONG) donde ella desarrolla conferencias para apoyar a las mujeres maltratadas de ese continente. La periodista es vocera y parte de la Fundación Good Shepherd Asia. La presentadora dejó el canal del cerro, luego de 18 años de trayectoria.