“Para que cuando regrese a Ecuador me reconozcan”: Denisse Molina se mostró con y sin filtros de Instagram

Natural, con la sencillez y la dulzura que la caracteriza, así se mostró Denisse Molina en sus redes sociales, la ex presentadora de noticias compartió dos fotografías por medio de su cuenta en Instagram, donde en una dejó ver su rostro totalmente desprovisto de maquillaje y sin ningún tipo de retoque, mientras que en otro, mostró el contraste de su imagen mejorada y con filtros.

La periodista aprovechó la publicación para compartir una reflexión acerca de las apariencias y las perfecciones que se intentan vender en las redes sociales, poniendo su imagen como ejemplo y dejando en evidencia los drásticos cambios en sus postales.

“Sin filtros… para que cuando regrese a Ecuador me reconozcan 😊Debo confesar que también uso filtro. Pero, esos filtros que dan iluminación…que me sigo sintiendo yo…Pero hoy ese filtro desapareció del Instagram como por arte de magia… no lo volví a encontrar… comencé a ver filtros y a probar…la verdad quede sorprendida con el cambio de mi rostro…cejas estiradas, labios carnudos, ojos de otro tono… y simplemente no era yo… y me puse a pensar 💭¿Por qué las mujeres queremos aparentar perfección? Si somos bellas imperfectamente perfectamente?”, es parte del copy escrito por la periodista.

Hace poco más de un año la reconocida presentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina, dejó el canal del cerro luego de 18 años de un periodismo comprometido. Fue el pasado 22 de agosto de 2022, que Denisse Molina anunció su llegada a Tailandia. La reconocida periodista y comunicadora dejó su labores periodísticas para empezar un nuevo reto trabajando con una ONG que trata casos de mujeres que han sufrido escenarios de violencia en este país

Hace tan solo unos pocos meses, la reportera visitó el Ecuador para dar una conferencia junto a Fernando del Rincón, Ismael Cala, Verónica Ruiz del Vizo y Daniel Molina sobre proyección de imagen.