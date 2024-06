¿Amor o marketing? Christian Nodal presume a Ángela Aguilar en sus redes y desata rumores de colaboración

Christian Nodal y Ángela Aguilar no paran de dar de qué hablar, los novios que son ahora los nuevos Clara Chía y Piqué de la farándula internacional, no pierden tiempo para demostrarse cariño en redes y demostrarle al mundo que no se ven afectados por sus comentarios.

Un reciente video publicado por el cantante mexicano en sus historias de Instagram, ha levantado de nuevo el torbellino de la polémica, pues en la filmación expuesta por Christian Nodal donde se deja ver más amoroso que nunca con la hija de Pepe Aguilar, ha encendido las alarmas de los seguidores y de las especulaciones, pues algunos tildan de marketing este tórrido romance del que tal parece viene una nueva colaboración musical.

Tal como se puede ver en la historia, la feliz pareja sigue disfrutando de sus vacaciones juntos, en París, pero ahora todo apunta a que no solo crean amor, sino también música, ambos aparecen en un estudio de grabación, se les ve a ambos tocar el piano, intercambiar miradas y al final de la grabación se abrazan y para fundirse en un beso.

Por su parte, Ángela Aguilar también dio pequeñas pistas de lo que tendría detrás este video romántico con Nodal. La cantante subió varias historias donde se puede apreciar el estudio de grabación, una selfie, sus bebidas y el productor Lucas Otero.

Hasta el momento solo hay pequeños indicios de lo que promete ser un nuevo sencillo por parte de los enamorados, sin embargo, más de uno se pregunta si solo se trata de dar despegue a su carrera.

¿Cuándo inició la chispa entre los mexicanos?

Haciendo una revisión al pasado de los cantantes, todo apunta a que la chispa entre ambos surgió en el 2020, para ese entonces Christian Nodal tenía 25 años, y fue en busca de Pepe Aguilar para llevarle una propuesta musical, una puerta que le abrió paso no solo a una oportunidad artística, sino que también parece haberle dado paso a la heredera de la dinastía Aguilar, de 20 años.