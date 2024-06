“No hicimos nada, no matamos a nadie”: Ángela Aguilar responde a las críticas por su relación con Christian Nodal

El nombre de Ángela Aguilar se ha convertido en tendencia en los último tras confirmar su relación con Christian Nodal al poco tiempo de anunciar el fin de su noviazgo con Cazzu que es la madre de hija de 9 meses.

Las reacciones, apoyo y críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, la pareja no ha permitido que los afecte pues se han dejado ver en público muy románticos y cariñosos. Incluso, se besaron en un concierto juntos para confirmar su amor.

Los rumores y especulaciones no se han hecho esperar y cada día aparece una nueva “historia” de su relación, decían que se habían casado y ya estaba embarazada, lo que fue desmentido por la cantante.

En una entrevista con la revista Quien, Ángela Aguila habló sin pelos en la lengua y respondió a las críticas e insultos que ha recibido por este tema.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, dijo.

Dio a entender que ellos tienen su historia y sus motivos. “Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

¿Por qué decidió hacerlo público?

De acuerdo al artículo del citado medio, se describe que la cantante estaba tranquila y serena sobre el tema. “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas”.

Ángela destacó que ella siempre se ha considerado como una persona honesta y abierta. “Yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo, por las que me callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita. Hay mucha gente hipócrita en esta industria -otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa- que solo dice lo que la gente quiere escuchar y yo no estoy para eso. Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Los comentarios al principio me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión”, declaró.