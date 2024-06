“Soñé contigo”: Alejandra Jaramillo revela cual habría sido el primer mensaje de coqueteo de Beta Mejía

Una relación que desde su destape solo ha traído material de qué hablar, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía siguen más consolidados que nunca, la pareja que desde hace muy poco tiempo ya incluso vive juntos, no deja de ser tema, y como es de esperarse más de uno aún se pregunta ¿como hizo el colombiano para llegar al corazón de la ecuatoriana?

“Mi familia me decía ya, sal por lo menos a comer con un chico, no sé, acéptale algo a alguien (...) Y si algo que queda claro, es que el tiempo tu no lo determinas, tú no te propones decir voy a estar dos años soltera y al tercer año tengo un novio, eso no es así, eso se da cuando se tiene que dar”, comenzó diciendo ´La Caramelo´.

“Hasta que un día me sale con un ´señorita´ porque me decía ´señorita´, te va a sonar a modo fan pero soñé contigo, la típica que yo hasta el sol de hoy le creo que ese sueño haya sido cierto”, dijo entre risas Alejandra Jaramillo, quien luego añadió que ahí en ese momento fue que se percató que el influencer le estaba coqueteando.

“Beta fue super inteligente, él fue como muy poco tanteándome”, añadió.

Sin embargo, en una entrevista pasada, Jaramillo dijo que para ella lo más importante era conocer al ser humano que es y no al influencer como tal. “Me enamoré de él y ahora estamos formando un hogar, una familia. Si tú me preguntas lo veías así en la primera cita que fuimos al cine, la respuesta es no”, dijo.

La pareja actualmente convive con el hijo de Alejandra Jaramillo. “Nunca me lo imaginé y todo ha pasado muy rápido porque acabamos de celebrar nuestro primer año de novios y han sido muchas aventuras, muchas cosas que hemos pasado juntos. De hecho hemos viajado juntos, de conocer juntos y es wow”.