Alejandra Jaramillo casi le deja en la ‘friendzone’ a Beta Mejía cuando se conocieron ¿cómo se conocieron?

La presentadora de Siéntese quien Pueda, Alejandra Jaramillo, fue invitada a una entrevista con el locutor Rodolfo Soules o más conocido como Rodolfo ‘el chamo’ en iHeartRadio de Miami, donde conversó cómo conoció a su actual pareja, el influencer Beta Mejía.

PUBLICIDAD

La ecuatoriana dijo que Beta Mejía llegó en una época en la que ella ya había sanado su corazón y que se sentía bien consigo misma y sobre todo que no estaba buscando una pareja. Es por eso que casi lo deja en la “friendzone”.

“Él me echa los perros a mí y él me da risa porque dice que yo casi que lo puse en la Friendzone y que estuvo a punto de estar en la zona del amigo ya que indicaba que yo no le hacía caso. Hasta que me robó un beso”, dijo entre risas la Caramelo en la entrevista.

“Beta ha sido un hombre que llegó a mi vida en una etapa en la que yo estaba feliz por mí misma, en la que ya había sanado mi corazón y yo decía que rico estar así bien por mí misma, pero llegó Beta y se cruza en el camino”, argumentó diciendo que está muy enamorada ahora.

Jaramillo dijo que para ella lo más importante era conocer al ser humano que es y no al influencer como tal. “Me enamoré de él y ahora estamos formando un hogar, una familia. Si tú me preguntas lo veías así en la primera cita que fuimos al cine, la respuesta es no”, dijo.

La pareja actualmente convive con el hijo de Alejandra Jaramillo. “Nunca me lo imaginé y todo ha pasado muy rápido porque acabamos de celebrar nuestro primer año de novios y han sido muchas aventuras, muchas cosas que hemos pasado juntos. De hecho hemos viajado juntos, de conocer juntos y es wow”,

“Beta llegó a revolucionarme la vida y a involucrarse también con la mía”, finalizó.