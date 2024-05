“He tenido conversaciones con Beta sobre Efraín”: Alejandra Jaramillo asegura que nunca olvidará a Efraín Ruales

Alejandra Jaramillo se ha mostrado enamorada y viviendo toda una nueva etapa junto a su novio Beta Mejia. Aunque aún hay quienes la critican por volver a permitirse sentir amor a dos años de la muerte de Efraín Ruales, son más los que están de acuerdo en que continue con su vida.

Recientemente, en el podcast ‘Desde Cero’ transmitido por YouTube, ‘La Caramelo’ habló un poco sobre lo que fue volver a sentir “esa emoción del amor”. Ella misma detalló que durante dos años rechazó y le prohibió a las personas acercarse a ellas, incluso si eran amigos “yo lloraba, me sentía mal”.

“No existe el olvido, cuando hay una persona que te marca, que ha sido parte importante de tu vida y una persona que no merecía irse así, es una persona de la que jamás te vas a olvidar. He tenido conversaciones con Beta sobre Efraín, súper sanas y eso me demuestra la madurez y seguridad” señaló Alejandra quién asegura que su actual pareja respeta el proceso de duelo por el que ha atravesado y el amor que siente y tuvo por Efraín.

“Se necesita tener buen corazón para aceptar el pasado sobre el ex novio de tu actual pareja. el amor que tu sientes por otro ser humano es lo que te ayuda a aceptar el presente”, agregó la presentadora de ‘Siéntese quién pueda’.

Asimismo, explicó que el tema de la maternidad, es un tema que ya ha tocado con su pareja, el creador de contenido colombiano, con quien hace poco se mudó a vivir.

“Ya estoy formando un hogar, estoy con una persona que también quiere ser papa, es una conversación que he tenido con Beta, Beta también quiere ser papá, lo conversé con él rapidito porque yo dije ok, no quiero perder mi tiempo y saber si estamos en la misma página”, añadió, y a su vez agregó que Beta quiere tener 3 hijos, un número que representa un poco abrumador para ella, pero que no descarta.