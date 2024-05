¿Alejandra Jaramillo está buscando ser madre otra vez? Aquí la confesión de la presentadora

Alejandra Jaramillo está en la cúspide de su trayectoria profesional y personal. La panelista de ´Siéntese quien pueda´ y ahora también empresaria habló recientemente de los que son sus planes puertas adentro, en el que es ahora su nuevo hogar con su pareja Beta Mejía, y reveló que uno de sus más grandes sueños es volver a ser madre.

Fue alrededor del minuto 30 y en entrevista para el podcast ´Desde cero´ que la ´Caramelo´ tocó lo que podría llamarse un tema sensible y muy importante para sus planes futuros, ser madre de nuevo, ante la interrogante de si se plantea volver a revivir esta etapa desde el comienzo con un nuevo hijo, la presentadora ni siquiera tiubeó para contestar.

“Sí claro. No estoy buscándolo, pero si me llega con la bendición de Dios me encantaría, si llega sería la mujer más feliz del planeta de volver a ser mamá”, expresó inicialmente Alejandra Jaramillo, quien a su vez hizo hincapié que aunque no es algo que tiene previsto a corto plazo, si es algo que desea.

Asimismo, explicó que este es un tema que ya ha tocado con su pareja, el creador de contenido colombiano, con quien hace poco se mudó a vivir.

“Ya estoy formando un hogar, estoy con una persona que también quiere ser papa, es una conversación que he tenido con Beta, Beta también quiere ser papá, lo conversé con él rapidito porque yo dije ok, no quiero perder mi tiempo y saber si estamos en la misma página”, añadió, y a su vez agregó que Beta quiere tener 3 hijos, un número que representa un poco abrumador para ella, pero que no descarta.

“Fui por cobre y salí con oro, yo le dije ya tenemos uno, yo voy a ser mamá de cuatro y me respondió, lo siento, lo quiero mucho a Sebas pero yo quiero 3″, dijo entre risas para recordar su conversación con Beta.