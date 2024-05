Alejandra Jaramillo cuenta cómo fue el incomodo momento cuando Niurka Marcos intentó besarla: “Los límites se marcan”

´Siéntese quien pueda´ tenía solo una semana al aire y era para el momento una oportunidad laboral de oro para la presentadora Alejandra Jaramillo.

Fue hace casi dos años que este incomodo momento tuvo lugar en el programa de entretenimiento para el que la ´Caramelo´ sigue haciendo parte, sin embargo, no fue sino hasta hace muy poco que Alejandra Jaramillo contó lo que pasó por su mente en el instante en el que la actriz Niurka Marcos se acercó para intentar besarla.

“Tenía solo una semana al aire y llega Niurka Marcos de invitada, llegamos al tema de un beso entre dos personas del mismo sexo, y se para Niurka y dice ´pero es que un beso es un beso´, no importa, mira, yo me puedo besar con ella ahora mismo, y esa ella era yo, o sea ella se me acerca a darme un beso en la boca, y yo hago así (esquiva) no, fue como una reacción automática, le dije yo no me quiero besar contigo, imagínate al aire, ella se quedó como fría y yo rechazándola, esa noticia salió en todos lados”, comenzó diciendo la ´Caramelo´ para rememorar el momento y seguidamente explicó lo que significó tanto para ella como para la producción haber reaccionado de esa forma.

“Fue la primera semana y yo puedo decir que a partir de ahí yo pude decir quien soy y qué tan dispuesta estoy. Los límites, los límites que uno los tiene que marcar laboralmente, con la familia, con la pareja, con los amigos, y yo, que sé jugar también este medio del entretenimiento porque trabajo desde los 12 años, sé cuál es mi límite y que está dentro de lo que yo quiero y lo que no”, añadió.

Niurka se disculpó con Alejandra Jaramillo:

La cubana dio de una manera respetuosa y sin polémica su punto de vista en respuesta a los comentarios de la ecuatoriana. “Primero que nada, esa reacción que tuviste está bien, es tu derecho y es respetable”, dijo la actriz para ese momento.