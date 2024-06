Danilo Carrera confirma su ruptura con la actriz Isabella Fernández: “Ahora soltero 100%”

Danilo Carrera vuelve a la soltería, el actor y crush del Ecuador quien hace solo unos escasos dos meses confesaba en entrevista que estaría viviendo una de las etapas más bonitas del amor, ahora se declara nuevamente disponible sentimentalmente, pues su etapa de amor con Isabella Fernández habría llegado a su fin.

Fue en una reciente entrevista para ´Los Hackers de la farándula´ que el presentador dijo a viva voz que en estos momentos está 100% soltero.

“Ahorita soltero 100%. Esta noche no creo que termine soltero, ahorita sí, pero en dos horas no lo voy a estar”, dijo de manera irónica el actor, durante la que fue su participación en la gala del Miss Universo Ecuador.

Fue en febrero del presente año que Danilo Carrera habló para el podcast ´Chabán´ y se mostró perdidamente enamorado.

“Estoy en una relación muy bonita, muy bonita, con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, se parece a mí, así loquita como yo, estoy tan contento tan enamorado, que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo que sea posible, que sea nuestro y que no tenga que ver nadie más que no sean nuestras familias”, explicó el también presentador para el momento, quien a su vez aseguró que esa era una manera de resguardar la relación que se encontraba viviendo.

Aunque el actor no dio mayor detalle del qué habría generado su ruptura con la actriz Isabella Fernández, quien es la mujer con quien medios ecuatorianos e internacionales lo vincularon. Se presume que habría sido la diferencia de edad, un posible motivo de roce entre ellos.

Danilo Carrera tiene 35 años y la mexicana tiene 21. El noviazgo que duró tan solo unos fugaces meses, habría iniciado durante el rodaje de una telenovela, desde allí los artistas habrían comenzado a frecuentarse.