Hermano de Mafer Pérez anuncia su separación a menos de un año de casado: “Me casé con alguien que no existe”

Una boda que la farándula ecuatoriana todavía no olvida, pero que ahora solo quedará para el recuerdo. El Míster Ecuador 2008, Mario Pérez anunció su separación del creador de contenido Fabricio Vallejo por medio de sus redes sociales.

En un extenso post de Instagram, el modelo y hermano de la presentadora Mafer Pérez, dio a conocer entre líneas que intentó sacar a flote su unión, pero esta lastimosamente llegó a su final. Fue el pasado 24 de junio de 2023 que los novios llegaron hasta el altar en una ceremonia comentada por muchos.

“Bueno, intenté tener un matrimonio, lastimosamente no funcionó. Pensé que iba a ser algo para toda la vida, y la verdad es que nada habría sido más bonito que eso, de mi parte me casé con esa ilusión e intención, pero las cosas no siempre son como las soñamos”, son algunas partes del texto compartido por el ex embajador de belleza, quien dejó en evidencia su sentimiento ante la separación.

“Cuando se encuentra el amor llega de golpe con tanta fuerza que uno apenas puede reaccionar, pero cuando entiendes que esa persona es con quien quieres compartir el resto de tu vida entonces no hay nada más que esperar, no es el tiempo, es el sentimiento, el compromiso y el querer entregarte en cuerpo y alma”, es uno de los antiguos textos que Mario compartió en Instagram.

El modelo no dio detalle puntual del detonante de la separación, sin embargo, si asomó la idea de que la persona con quien se casó ya no era la misma, “nunca existió”. El hermano de Mafer se dio a conocer en su paso por el reality ‘Soy el mejor’ y por su participación y triunfo en el Míster Ecuador 2008.

Habrá que esperar a que el creador de contenido se pronuncie.